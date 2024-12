Helder nieuwe toezichthouder bij Novadic-Kentron

Helder koos voor NK omdat een verslaving iedereen kan overkomen. “Er zijn zoveel verleidingen om ons heen. Een verslaving kan ontwrichtend zijn. Preventie en het bieden van goede, op herstel gerichte behandeling en ondersteuning, die op tijd beschikbaar zijn, kan daarbij veel betekenen. Het gegeven dat de zorgvraag stijgt en we onder meer te kampen hebben met een structureel krappere arbeidsmarkt maakt dat we de huidige zorg slim en goed moeten organiseren. Ook samenwerking is erg belangrijk. Net als het inzetten op verandering die bijdraagt aan het verminderen van die zorgvraag. Ik draag hier vanuit mijn rol en met mijn ervaring graag aan bij.”

Helder was van 2022 tot 2024 minister voor Langdurige Zorg en Sport en in 2024 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was ze bestuurder bij ActiZ, de branchevereniging voor zorg. Ze was bestuursvoorzitter van de stichting Gezondheidscentra Eindhoven en van de ouderenzorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom.

Novadic-Kentron (NK) behandelt verslavingen aan alcohol, drugs, internet, games, gokken en seks. Bij NK werken ongeveer negenhonderd medewerkers, die jaarlijks zo’n tienduizend cliënten helpen bij hun herstel.