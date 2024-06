Helft deelnemers leefstijlinterventie minstens 5 procent lichter

Met de GLI krijgen mensen die dat willen sinds 2019 begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen, terwijl dit onder voorwaarden wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is een programma van twee jaar, dat ook uit twee fases bestaat. Na de eerste fase, een periode van negen maanden, had 32 procent van de deelnemers een gewichtsverlies van minimaal 5 procent.

Kwaliteit van leven

De deelnemers ervaren ook een betere kwaliteit van leven, aldus het RIVM. “Tijdens de eerste fase kreeg de kwaliteit van leven 7,5 punten meer (op een schaal van 0 tot 100). Dit groeide door naar een stijging van 12,9 punten aan het einde van het programma.”

Het RIVM monitort de effecten van het programma in opdracht van het gezondheidsministerie. Al meer dan 100.000 mensen zijn ermee begonnen. (ANP)