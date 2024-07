Helft van contacten met huisartsenspoedpost is niet nodig

Bijna de helft van alle telefoontjes die Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei in Ede ontvangt is niet nodig. Dit blijkt uit een interne analyse van de huisartsenspoedpost. Volgens Marco Pater, manager spoedzorg bellen veel mensen met vragen die kunnen wachten tot de eigen huisarts weer open is.

Volgens Pater zijn hierdoor de wachtrijen onnodig lang en neemt de werkdruk toe. “Door alleen contact op te nemen als uw klacht niet kan wachten tot uw eigen huisartsenpraktijk open is, is de huisartsenspoedpost beter bereikbaar voor mensen die direct zorg nodig hebben.”

Online

70% Van de mensen vindt het antwoord op hun vraag online. Pater: “In de meeste gevallen kan men zelf het antwoord online vinden via de website www.thuisarts.nl. De huisartsenspoedpost is niet altijd de juiste plek. Overdag is de huisartsenpraktijk bereikbaar. Ook voor spoedeisende hulp door middel van de spoedlijn. En in levensbedreigende situaties kan men altijd 112 bellen.’

Huisartsen Gelderse Vallei, waar de huisartsenspoedpost in Ede onder valt, benadrukt dat de andere helft dus wel terecht belt.

Landelijke campagne

Huisartsenspoedposten en branchevereniging InEen voeren deze zomer een landelijke publiekscampagne om mensen bewust te maken van hun contact met de huisartsenspoedpost. ‘Stel jezelf, voordat je contact opneemt met de huisartsenspoedpost, altijd de vraag: Kan mijn medische klacht wachten tot mijn eigen huisartsenpraktijk open is? Twijfel je, check dan online’, is daarbij de centrale boodschap.