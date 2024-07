Helpt afvallen bij hartritmestoornissen?

Overgewicht

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor boezemfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis. Cardiologen Martin Hemels en Ron Pisters en arts-onderzoeker Leonard Voorhout onderzoeken of boezemfibrilleren bij mensen met overgewicht afneemt als zij afvallen. De artsen hopen dat boezemfibrilleren is te verminderen of zelfs te genezen door het aannemen van een gezondere leefstijl.

Boezemfibrilleren

Ongeveer 500.000 mensen in Nederland hebben last van boezemfibrilleren. Bij een deel van de mensen gaat het om aanvallen die vanzelf weer overgaan. Maar bij één op de vier patiënten is het boezemfibrilleren constant aanwezig als er niet ingegrepen wordt. Bijna één op de drie mensen in deze groep heeft ernstig overgewicht, zo is gebleken uit een recente registratie in Nederlandse ziekenhuizen.

Behandeling

De behandeling van boezemfibrilleren bestaat uit antistollingsmedicijnen om het risico op herseninfarcten te verlagen. Met behulp van een elektrische schok kan de hartritmestoornis worden verholpen maar het effect daarvan is van korte duur. Dit komt doordat de onderliggende problemen zoals overgewicht meestal niet goed worden aangepakt.

Leefstijlinterventie

Aan het onderzoek doen in totaal 280 patiënten mee. Ze starten allemaal met een gecombineerde leefstijlinterventie. Daarnaast krijgt de helft van de mensen een medicijn dat hen helpt met afvallen. De andere helft van de patiënten krijgt een placebo. Door twee groepen te maken, kunnen de onderzoekers beter bekijken welk effect het echte medicijn teweeg brengt, nadat patiënten hun leefstijl hebben aangepast.

Doelmatige zorg

Hartritmespecialist Martin Hemels: “We zijn erg blij dat we met dit onderzoek konden starten. Hiermee willen we bereiken dat de zorg voor patiënten met boezemfibrilleren doelmatiger wordt. Niet alleen willen we de hartritmestoornissen terugdringen, we willen de patiënt ook in een betere conditie brengen. Daardoor bestaat er minder kans op negatieve gevolgen van het overgewicht.”