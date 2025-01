Tumoronderzoek wegens succes gestopt

Bij de helft van de patiënten die deelnamen aan het onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC, werden tumoren weggebrand in plaats van weggesneden. Uit een tussentijdse analyse bleek dat dit een stuk minder vaak tot complicaties leidt.

Complicaties

Van de mensen bij wie de tumor werd weggebrand, kreeg bijna 19 procent complicaties. Bij de patiënten bij wie de tumor werd weggesneden, was dat bijna 46 procent. De patiënten uit de eerste groep herstelden gemiddeld ook sneller.

Controlegroep

Oorspronkelijk was het de bedoeling om na de eerste ronde met driehonderd patiënten nog eens zo’n groep te werven voor het vergelijkende onderzoek. “De studie voortzetten was echter niet ethisch, vanwege het hogere aantal complicaties in de controlegroep”, legt arts-onderzoeker Susan van der Lei uit. Verschillende commissies kwamen tot die conclusie.

Overlevingskans

Volgens het onderzoek, waarvan de resultaten in The Lancet Oncology zijn gepubliceerd, is de kans om vijf jaar na de behandeling nog in leven te zijn voor beide behandelmethodes gelijk. Uit de studie kwam wel naar voren dat er een klein verschil is in de sterfte die gerelateerd was aan de behandeling zelf. Van de patiënten bij wie de tumor werd weggesneden, overleed 2,1 procent. In de andere groep overleed niemand als gevolg van de ingreep.

Wegbranden

Hoogleraar Martin Meijerink ziet genoeg reden voor centra die voldoende expertise in huis hebben om het wegbranden voortaan als eerste optie te overwegen. Dat moet wel altijd goed worden afgestemd op de specifieke situatie en wensen van de patiënt, benadrukt hij. (ANP)