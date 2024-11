‘Het strategische spel is een middel om je doel te bereiken’

Waarom kan het werk niet gewoon over de inhoud van het werk gaan? Dat is een vraag die trainer en coach Liesbeth Tettero van Het Feministerie vaak krijgt van ambitieuze vrouwen. Maar het strategische spel hoort erbij. “Als je zichtbaar bent, kun je pas echt je missie verwezenlijken.”

Tijdens de pauze van de vergadering gaat het over de laatste race van Max Verstappen en de netwerkborrel is precies op de avond dat je met de kinderen samen kookt. “Veel vrouwen hebben een hekel aan dit soort informele momenten, dus checken ze in de pauze hun mail en gaan ze na het congres of de inhoudelijke activiteit naar huis. Maar dat is niet handig”, weet Liesbeth Tettero, trainer en coach. “Want juist dit soort momenten geeft je de kans je te profileren.”

Bondgenoten

Zelf zat Tettero twee keer tegen een burn-out aan en was het een derde keer echt raak. “Ik hield niet van ‘spelletjes’. Maar als je je niet verdiept in organisatiepolitiek, merk je op subtiele manieren de gevolgen. Want tijdens zo’n gesprek over voetbal of de Formule 1 gaat het ook over werk, en vormen de anderen onbewust een bondgenootschap. Dat merk je tijdens de vergadering: dan blijkt dat je belangrijke informatie mist of de anderen een coalitie hebben gevormd. En die coalitievorming is belangrijk voor besluitvorming. Dat zie je wel aan de ‘old boys networks’ in bijvoorbeeld de zorg, de politiek en advocatuur.”

Horden nemen

Maar hoe kunnen vrouwen dan op een authentieke manier omgaan met dit soort masculiene horden? “Besef in de eerste plaats dat het spel weten te spelen, en jezelf meer zichtbaar te maken, helpt om je missie te bereiken”, vertelt Tettero, die er het boek Authentiek Leiderschap voor vrouwen over schreef. “Stap dus over je weerzin heen. Want als je wordt gehoord, gezien en je voelt je serieus genomen, kun je je veel beter richten op je missie en je ambities verwezenlijken. Zie organisatiepolitiek niet als doel, maar als middel om je doel te bereiken.”

Zendtijd

Heeft ze tot slot nog tips die vrouwen morgen al kunnen toepassen zonder dat ze de laatste voetbal- en racestanden moeten kennen? “Het belangrijkste is om jezelf zichtbaar te maken. Kies tijdens borrels en pauzes bijvoorbeeld voor een-op-een-contacten en kijk naar onderwerpen die je wel gemeen hebt, zodat je in de relatie kunt investeren. Een andere tip is om je tijdens vergaderingen te laten horen. Zelfs als iemand al iets heeft gezegd dat jij ook wil zeggen: benut je zendtijd en laat zien wie je bent.”

Tekst: Naomi van Esschoten