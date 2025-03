Hiv Vereniging wil koning spreken over ’taboe’-opmerking

De Hiv Vereniging wil graag met koning Willem-Alexander in gesprek over een opmerking die hij maakte tijdens zijn staatsbezoek aan Kenia. De koning zei daar dat er op hiv in Nederland “geen taboe” meer rust, omdat hier niemand meer aan de ziekte overlijdt.

Dat is niet waar, maar wel een wijdverbreid misverstand, zegt directeur Pieter Brokx van de Hiv Vereniging zaterdag. “In de woorden van Máxima: een beetje dom. Er zijn nog veel mensen die dagelijks dat taboe voelen. En jaarlijks overlijden er nog altijd zo’n 25 mensen in Nederland aan hiv en aids. Dat komt vaak doordat ze zijn gemist door de zorg en niet op tijd in het ziekenhuis zijn terechtgekomen.”

Taboe

Brokx verklaart dat door het nog altijd levende idee “dat hiv alleen zou voorkomen onder homo’s en mensen uit Afrika. Bij een heterovrouw van zestig jaar met vage klachten wordt dan niet aan hiv gedacht. En dat heeft dus alles met het taboe te maken.” Hij benadrukt dat er ook voor mensen die in het ziekenhuis belanden met aids – een vergevorderde hiv-infectie waarbij het afweersysteem vrijwel is afgebroken – nog veel behandelopties zijn.

Koning voorlichten

De Hiv Vereniging broedt op een ingezonden brief in een krant met daarin een uitnodiging voor de koning om eens te komen praten. De bedoeling is dat ook mensen uit de community daarbij aanschuiven. “We willen de koning graag voorlichten en daarmee ook meteen de rest van Nederland. Want wat hij zei is kenmerkend voor hoe er over hiv wordt gedacht.” (ANP)