Hoekstra nieuwe voorzitter bestuur Kennemerhart

Joke Hoekstra wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart. Ze is nu interim-bestuurder bij Kennemerhart.

Hoekstra startte haar carrière als verpleegkundige en heeft veel bestuurlijke ervaring in de zorg. Zoals bij Cordaan, GGZ inGeest en Rode Kruis Nederland. Haar achtergrond is een master of Business Administration aan de Glasgow University en een master of Change Management aan de VU.

“Het afgelopen jaar heb ik kunnen ervaren wat een fijne en professionele collega’s er bij Kennemerhart werken”, aldus Hoekstra: “En dat we samen werken, met medewerkers, vrijwilligers, naasten en samenwerkingspartners aan goede zorg voor onze cliënten en kwetsbare ouderen in de regio.”