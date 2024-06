Honderden deelnemers aan protestmars in Dordrecht tegen Chemours 

In Dordrecht hebben enkele honderden mensen meegedaan aan een protestmars tegen Chemours. Ze willen dat de chemische fabriek, gelegen langs de rivier de Beneden-Merwede, stopt met de uitstoot van PFAS. Ze liepen vanuit het Oranjepark in Dordrecht via de wijk De Staart naar de Baanhoekweg waar Chemours is gevestigd.

De actievoerders, onder wie landelijke en regionale politici van onder meer GroenLinks, PvdA, SP, Volt en Partij voor de Dieren, riepen leuzen als ‘Wat willen wij? PFAS-vrij!’ en ‘Nul uit de pijp’. Ze hadden tal van spandoeken bij zich. Voor de poort van de Chemours-fabriek lag een groot doek van Greenpeace met de tekst ‘Wij willen schone lucht’. De actie ging daarna verder in een nabijgelegen park, waar speeches werden gehouden. De politie keek op afstand toe.

Emmers

Eerder op de dag hadden omwonenden al voor de 219e keer emmers met vervuilde grond en water geleegd voor de poort van de fabriek. Dit doen ze al jaren elke zaterdagochtend.

“Chemours doet er alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van alles”, aldus de organisatie van de protestmars. “Gezondheid speelt daarbij geen enkele rol. En ze halen alles uit de kast: overheden niet transparant informeren, geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen.”

Kosten

De actievoerders willen dat Chemours stopt met alle lozingen, de vervuiling opruimt die het heeft veroorzaakt en alle kosten betaalt voor gezondheidsonderzoek en waterzuivering. Ze vinden ook dat omwonenden die schade hebben opgelopen door de PFAS-uitstoot hiervoor door het bedrijf gecompenseerd moeten worden.

Gesprek

Voorafgaand aan de mars stuurde Chemours een verklaring. “We luisteren naar de mening en zorgen die mensen uiten over onze fabriek. Dit gebeurt niet alleen middels demonstraties, maar ook in direct contact. En we staan altijd open voor een gesprek”, staat in de verklaring. “Uit de gesprekken blijkt dat we uiteindelijk hetzelfde doel delen: het zo ver mogelijk verminderen van onze emissies.”

Medische zorg

De fabriek is sinds de jaren zestig gevestigd in Dordrecht, voorheen onder de naam DuPont. Het bedrijf stootte jarenlang grote hoeveelheden stoffen uit die vallen onder de verzamelnaam PFAS. Sommige daarvan zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Chemours zegt de uitstoot in de afgelopen jaren fors te hebben gereduceerd. Het bedrijf produceert naar eigen zeggen op verantwoorde wijze “essentiële materialen”, voor onder meer de medische zorg en de energietransitie. (ANP)