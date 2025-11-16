Hoofdkantoor Artsen zonder Grenzen in Amsterdam beklad

De bekladding gebeurde bij het pand van de hulporganisatie aan de Plantage Middenlaan in het centrum van de hoofdstad. Onder meer een doek aan de voorgevel van het pand, met daarop de tekst ‘End the genocide now’, is beklad. Het doek was daar opgehangen door de hulporganisatie zelf.
Nooit acceptabel
“De situatie in Gaza roept veel emotie op, maar vandalisme is nooit acceptabel”, aldus de organisatie in een verklaring. Artsen zonder Grenzen stelt verder goed contact te hebben met het Joods Cultureel Kwartier, en hen van tevoren te hebben geïnformeerd over het ophangen van de banner. (ANP)