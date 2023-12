Hoogste ambtenaar VWS weg: uitdaging sociale veiligheid te zwaar

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Marcelis Boereboom legt per direct zijn taken neer. Hij was sinds 2021 secretaris-generaal op het departement. Maar het werk valt hem fysiek zwaar, en hij denkt dat hij daarom niet “de kracht en energie” heeft om met de signalen rondom grensoverschrijdend gedrag op zijn ministerie aan de slag te gaan, schrijft Boereboom in een verklaring. De meldingen die dinsdag aan het licht kwamen zouden met name gaan over pesten en intimidatie door leidinggevenden.