Huisartsen fietsen marathon om beroep op de kaart te zetten

“Het huisartsenberoep is prachtig, maar staat steeds verder onder druk”, laten de huisartsen weten aan RTV Drenthe. Hun slogan is: ‘Huisarts op de kaart’.

Sjoukje de Vries, huisarts in opleiding, is één van de initiatiefnemers. Volgens haar heeft het vak last van imagoschade, meldt RTV Drenthe. Het nieuws is vaak negatief: “Over werkdruk, verzekeringstarieven, maar ook dat mensen geen huisarts kunnen vinden.”

Dat merkt De Vries in de aanwas van nieuwe huisartsen: “Je ziet wel een terugloop in het aantal aanmeldingen bij de huisartsenopleiding en ook een terugloop in het aantal huisartsen dat praktijkhouder wil worden.”