Huisartsen mogen abortuspil voorschrijven

Dit is een gevolg van de aangepaste Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Tot nu toe konden vrouwen voor een afbreking (tot maximaal 24 weken) van de zwangerschap terecht bij een abortuskliniek of een ziekenhuis.

Voortaan mag de huisarts een recept voor een abortuspil voorschrijven, waarna vrouwen hun recept voor de abortusmedicatie kunnen inleveren bij de apotheek. De huisarts is niet verplicht dit te doen. Als hij of zij dit niet wil, moet de patiënt worden doorverwezen naar een huisarts die dit wel kan, naar een abortuskliniek of een ziekenhuis.