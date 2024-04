Huisartsenketen Co-Med deels failliet, mogelijk vergaand gevolg

Een onderdeel van huisartsenketen Co-Med is failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank dat in handen is van EenVandaag. Het failliete onderdeel heette tot voor kort Co-med Teleservices BV en deed dienst als landelijk callcenter. Inmiddels heeft het callcenter een andere naam: PCC Tele-Services Amsterdam. Intussen blijken de twee oprichters van Co-Med te zijn opgestapt. Over de enig overgebleven directeur, Guy Vroemen, doen al langer klachten de ronde, zo schrijft EenVandaag. Die klachten betreffen zorg die niet wordt geleverd en privé-uitgaven op kosten van het bedrijf, conflicten met verkopende huisartsen en waarnemers.

Co-med

Vroemen, hiervoor ondernemer in dubbelzijdig plakband, laat weten de zaak zeer te betreuren: “Vandaag is helaas het doek gevallen voor PCC Tele-Services Amsterdam. PCC Tele-Services Amsterdam is een zusterbedrijf van Co-Med Zorg BV dat geheel los opereerde van Co-Med Zorg BV (die financieel gezond is). Zij was in het leven geroepen om diensten aan te gaan bieden aan onder andere Co-Med Zorg BV maar ook externe partijen. Hierbij lag de focus op het telefonisch ondersteunen van huisartsenpraktijken, door middel van de telefonie uit de praktijken te halen op de piekmomenten en deze via een gespecialiseerd team op te vangen. Hierdoor kunnen de assistentes in de praktijk zich meer focussen op de fysieke zorg van de patiënten in de praktijk.”

Mogelijk gevolg voor gezonde bedrijfstak

De curator laat in de Volkskrant weten dat hij nu eerst gaat uitzoeken ‘of het faillissement de andere onderdelen van Co-med besmet’ en of er ‘financiële kruisverbanden’ zijn. In dat geval kan de schuld van het failliete bedrijfsonderdeel worden verhaald op de winstgevende zorgtak, met mogelijk vergaande gevolgen.

Rechtszaak

Oud-medewerkers en een detacheringsbedrijf vroegen het faillissement van PCC Tele-Services Amsterdam aan. Sommigen wachten sinds november op betalingen. Onder de eisers zijn een basisarts en een groep doktersassistentes. Tien van de doktersassistenten werkten op het centrale klantcontactcentrum van de huisartsenorganisatie Co-Med, waarbij vijftien praktijken zijn aangesloten. De assistenten eisen dat hun niet-ontvangen betalingen worden uitbetaald. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro.

Levensgevaarlijk

Door het vertrek van deze groep assistenten zit nu nog maar één medewerker op het kantoor die alle vragen van Co-Med-praktijken van Nederland moet beantwoorden. “Dat is levensgevaarlijk, want overal is al te weinig personeel”, zegt een assistente die anoniem haar verhaal deed bij EenVandaag. Patiëntenfederatie Nederland wil dat de overheid en anderen ingrijpen voor de patiënten van de Co-Med huisartsenpraktijken: “Als het misgaat, kunnen patiënten geen kant op”.

Zorgverzekeraars

Een woordvoerder van CZ zorgverzekeraar zegt dat uit de failliete bv personeel gedetacheerd wordt naar het call center in Amsterdam. Wat betekent dat het faillissement niet automatisch ervoor zorgt dat het call center niet meer functioneert of dat praktijken niet bereikbaar zijn voor zorg. “Tegelijkertijd roept het wel een aantal vragen op. Voor ons is het nu het belangrijkste om zekerheid te krijgen of de praktijken bereikbaar zijn en of de zorg beschikbaar is voor patiënten. We hebben direct met Co-Med contact opgenomen. Zij hebben de garantie gegeven dat het faillissement geen invloed heeft op de zorgverlening. Dat klinkt geruststellend, maar we willen zelf ook vaststellen dat dit zo is. Daarom bellen we op dit moment alle praktijken om vast te stellen of ze bereikbaar zijn. Daarnaast willen we ook snel contact met de curator.” Inmiddels heeft CZ alle praktijken binnen en buiten het werkgebied gebeld om vast te stellen of het faillissement van de dochter BV de bereikbaarheid van Co-Med heeft beïnvloed. “Het is een momentopname en ik kan niet zeggen dat het overal goed is, maar we hebben ook niet kunnen vaststellen dat er door het faillissement een probleem bijgekomen is.”

Huisartsenpraktijken

Volgens informatie op de eigen website, zijn dertien huisartsenpraktijken intussen aangesloten bij Co-Med. Twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom staan niet op de site. Co-Med wilde deze vorig jaar oktober overnemen, maar kreeg daar van de NZa geen toestemming voor. Desondanks ging Co-Med wel huisartsenzorg verlenen vanuit de twee locaties, nadat de keten aan zorgverzekeraar VGZ had aangegeven de huisartsenzorg in 2024 te kunnen garanderen. Op 1 februari keurde de NZa wel weer een overname van een praktijk in Amsterdam goed, met het argument dat Co-Med in de concentratieplannen heeft aangetoond dat er voldoende huisartsen dan wel waarnemend huisartsen zijn aangesteld voor de patiënten van de desbetreffende praktijk. De NZa benadrukte daarbij dat iedere concentratieaanvraag afzonderlijk wordt beoordeeld.

Co-med

Co-Med is groot geworden door het opkopen van huisartsenpraktijken waar geen opvolger voor is te vinden. Co-Med ontvangt van de zorgverzekeraars per patient een inschrijftarief, net zoals bij andere huisartsenpraktijken. Maar de commerciële keten onderscheidt zich door veel zorgvragen al vooraf telefonisch op te lossen via het landelijke callcenter en zo goedkoper te werken doordat patiënten minder vaak een huisarts zien. De afgelopen jaren stapelden klachten zich op over slechte bereikbaarheid van de opgekochte praktijken en situaties waarin dagenlang geen huisarts in de praktijk aanwezig was. In 2022 behaalde Co-Med een winst van 1,2 miljoen euro op een omzet van 9,4 miljoen.

Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zeggen niets over de situatie rond Co-Med. Wel zegt de NZa dat de grootste verzekeraar in een regio ervoor moet zorgen dat mensen zorg behouden wanneer een aanbieder failliet zou gaan. “Als de zorgaanbieder sluit, bijvoorbeeld door faillissement, dan moet de verzekerde terechtkunnen bij een andere aanbieder.” Co-Med kreeg vorig jaar overigens een aanwijzing van de inspectie, omdat de huisartsen niet goed bereikbaar waren. De inspectie eiste daarop maatregelen, met als uiterlijke sanctie een boete. Hierop vocht Co-Med de aanwijzing aan bij de rechter. In eerste instantie veegde de rechter in Limburg de aanwijzing van tafel, daarin meewegende dat er een huisartsentekort bestaat. Daartegen ging de inspectie in beroep. Een interne bezwarencommissie van het ministerie van VWS concludeerde in een in januari bekend geworden oordeel dat de terechtwijzing van de IGJ wel terecht was. Vervolgens ging Co-Med weer in beroep bij de bestuursrechter om te voorkomen dat de IGJ de aanwijzing openbaar maakt. In afwachting van een definitieve uitspraak is deze aanwijzing geschorst.