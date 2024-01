Huisartsenketen Co-Med terecht op vingers getikt door inspectie

De IGJ greep in nadat er klachten waren binnengekomen dat de dertien aangesloten huisartsenpraktijken van de keten onvoldoende bereikbaar waren en de zorg tekortschoot. Co-Med – dat zegt praktijken door samenwerking te willen ontlasten van bedrijfsmatige taken – voldeed niet aan de wettelijke normen, met als gevolg dat patiënten risico liepen.

IGJ geeft Co-med aanwijzing

IGJ legde Co-Med een zogenoemde aanwijzing op. Het bedrijf kreeg een week de tijd om aan de richtlijnen te voldoen. Lukte dat niet, dan zouden er boetes kunnen volgen. De huisartsenketen verzette zich tegen de aanwijzing en kreeg daarin gelijk van de voorzieningenrechter. Daartegen ging de inspectie in beroep. De interne bezwarencommissie van het ministerie stelt in die zaak dus dat de terechtwijzing van de IGJ wel terecht was. Dat oordeel zou volgens EenVandaag al op 9 november uitgesproken zijn, maar de aanwijzing is nog niet openbaar.

Co-Med gaat in beroep

Co-Med zei maandag in een verklaring in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Daarvoor heeft het tot eind februari de tijd, want rond die tijd wordt de aanwijzing gepubliceerd. “Intussen werken we continu aan het verbeteren van onze zorg in de praktijken”, stelt Co-Med, dat ook benadrukt dat het hier gaat om een interne bezwaarprocedure en dat het geen uitspraak van de rechter is.

Co-Med is een relatief nieuwe aanbieder van huisartsenzorg die veelal praktijken opkoopt van bijvoorbeeld huisartsen die met pensioen willen gaan en geen opvolger kunnen vinden. Het bedrijf lag eerder onder vuur, volgens critici is het te veel gericht op geld verdienen in plaats van op zorgverlening. (ANP)