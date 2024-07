IGJ complimenteert Ambulancezorg Groningen, RAV uit verscherpt toezicht

Ambulancezorg Groningen heeft dusdanige verbeteringen aangebracht dat verscherpt toezicht niet meer nodig is. In het laatste half jaar hebben de bestuurder en Directeur Zorg ad interim ervoor gezorgd dat de organisatie verbetermaatregelen kon invoeren, concludeert de IGJ.

“Er is door iedereen binnen de RAV hard gewerkt en de inspectie ziet concrete positieve veranderingen in de RAV zowel op organisatorisch vlak als in de cultuur. De inspectie vindt dat een compliment waard”, aldus de inspectie.

Onrust

De afgelopen jaren was er sprake van flinke onrust van de organisatie. Het voormalige management zou personeel intimideren, meldingen niet serieus nemen en cliëntelisme worden verweten. De inspectie had geen vertrouwen meer in dat de organisatie dit zelf zou oplossen en plaatste de zorgaanbieder onder verscherpt toezicht. Ambulancezorg Groningen kreeg een half jaar om verbetermaatregelen door te voeren.

Een reeks van maatregelen werden doorgevoerd en nieuwe bestuurders werden aangesteld. Nog niet alle plannen zijn afgerond, maar volgens de IGJ is de basis gelegd. “Wij zijn verheugd dat de IGJ veel positieve veranderingen waarneemt op zowel organisatorisch vlak als in de cultuur”, vertelt directeur-bestuurder Jaap-Frank Ponstein. “Wij blijven de ingezette nieuwe koers nu vasthouden, met vakbekwame en betrokken professionals. Onze ambulancezorgprofessionals staan altijd klaar om goede zorg te leveren en dat doen zij met hart en ziel. Onder alle omstandigheden. Hier zijn wij ongelofelijk trots op!”