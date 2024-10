IGJ heft verscherpt toezicht op bij verpleeghuis De Linde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op De Linde in Dordrecht opgeheven. De Linde heeft de afgelopen 9 maanden voldoende verbeteringen doorgevoerd, stelt de IGJ.

In november 2023 stelde de inspectie De Linde onder verscherpt toezicht voor een periode van negen maanden. De inspectie zag tekortkomingen in de zorg, zoals het overzichtelijk bijhouden van het elektronisch patiëntendossier. Ook sloot, volgens de IGJ, de deskundigheid van zorgverleners niet goed aan op de zorg die de cliënten nodig hebben.

Stabiliteit

De IGJ stelt dat de Linde verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd in de organisatie. Zo zorgen een vaste locatiemanager en teamleiders nu voor meer stabiliteit op de locatie. Zorgverleners voelen zich beter ondersteund in hun werk met cliënten. Ook heeft De Linde verschillende verbeteringen getroffen in het werken met de zorgdossiers. De zorgverleners volgen een scholing die hen helpt om beter om te gaan met onbegrepen gedrag van cliënten. Daarnaast heeft de organisatie zelf goed zicht op wat er nog verder verbeterd moet worden. Zij stuurt nu meer op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De Linde is een specialistisch verpleeghuis van het Stichting Leger des Heils in Dordrecht.