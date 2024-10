IGJ: L Zorg moet zorg op Gooise locaties direct stoppen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft L Zorg een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder kreeg eerder het bevel om de zorg op een locatie over te dragen. L Zorg droeg de cliënten over aan Reaal Zorg, maar blijkt daar nog steeds eindverantwoordelijk te zijn voor de zorg.

Eind mei gaf de inspectie L Zorg het bevel om de zorg bij locatie De Forel – ook wel verpleeghuis RaYan – in Amersfoort direct te stoppen. De zorg schoot ernstig tekort. De verpleeghuisbewoners waren vervuild en woonden op een sterk vervuilde locatie met hoge gezondheidsrisico’s. Bovendien was de zorg ondermaats, waren er grote risico’s bij de medicijnvertrekking en was er onvoldoende deskundig personeel. Daarom moest L Zorg de zorg direct stoppen en overdragen. Een deel van deze cliënten zou nu zorg ontvangen van Reaal Zorg.

KvK-constructie

Daarnaast nam de inspectie de bestuurlijke constructie en andere locaties van L Zorg onder de loep. Afgelopen zomer bezocht de IGJ twee verblijfslocaties in Hilversum en Loosdrecht die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven onder de naam Reaal Zorg. De toezichthouder concludeert dat L Zorg eindverantwoordelijk is voor de zorg van de cliënten die zorg ontvangen via Reaal Zorg. “De zorg schiet ernstig tekort en brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten.”

L Zorg zegt zelf sinds 1 augustus gestopt te zijn met het bieden van zorg. De inspectie heeft echter geen vertrouwen in onmiddellijke verbetering. “Dit omdat L Zorg niet kan en wil verbeteren en zich niet verantwoordelijk voelt voor de zorg die zij door Real zorg doet verlenen.”

Aanwijzing

Daarom legt de IGJ L Zorg een aanwijzing op. Daarmee moet L Zorg de zorg die zij verleent, dan wel via Reaal Zorg, binnen 3 weken staken.