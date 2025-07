Tweede kort geding tegen Cordaan vanwege aansprakelijkheid val cliënt

De familie van een cliënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die in 2022 na een val op een verpleeghuislocatie zijn heup brak, wil zorgorganisatie Cordaan via de rechtbank dwingen openheid van zaken te geven en aansprakelijkheid te erkennen. Deze week in het tweede korte geding lijkt er nog geen enkele beweging in de zaak.

PhotographyByMK / stock.adobe.com

In de zomer van 2022 helpt een uitzendkracht een 63-jarige cliënt met NAH en afasie in een zittende positie om hem in een rolstoel te krijgen. De man glijdt uit bed op de grond, belandt alsnog in de rolstoel en wordt naar beweegles gereden. De volgende ochtend gilt hij het uit van de pijn. Er komt een arts bij en in het ziekenhuis wordt een heupfractuur geconcludeerd. Vanwege zijn medische conditie volgt fenolisatie, waarbij de zenuwen richting het been worden uitgeschakeld. Sindsdien is zijn been verlamd en verslechtert zijn gezondheidstoestand.

Valmat

De familie van de cliënt heeft veel vragen en verzoekt Cordaan alle relevante informatie over het valincident te delen. Als Cordaan dat niet doet, schakelt de familie een advocaat in die de zorgorganisatie aansprakelijk stelt voor letselschade. In het eerste kort geding in 2023 betwist Cordaan aansprakelijkheid omdat ze de val afdoende onderzocht vindt en geconcludeerd heeft dat er slechts sprake is geweest van een complicatie. De rechter gaat daar niet in mee omdat niet duidelijk wordt waarom er geen valmat volgens het protocol op de grond lag. Omdat ook bij twijfel over een calamiteit meldplicht geldt, beveelt de rechter in zijn uitspraak Cordaan alsnog melding te doen bij de IGJ.

IGJ als wapen

De IGJ ziet geen reden om in te grijpen. Wat volgt is eindeloos getouwtrek tussen familie en Cordaan. Cordaan doet cliënt een schadevergoeding toekomen voor de vertraging die cliënt opliep in medische hulp en vindt de zaak daarmee afgedaan. De familie neemt er geen genoegen mee en spant een tweede kort geding aan vanwege onrechtmatige schadeafwikkeling waarin de IGJ onjuist en onvolledig zou zijn geïnformeerd en het oordeel van de IGJ nu als wapen wordt gebruikt tegen de aantijgingen. Haar advocaat verwijt Cordaan immoreel gedrag, de letselschade van een intramurale cliënt weg te moffelen, barricades op te werpen, woordspelletjes te spelen en in allerlei opzichten de gedragsregels van de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA) te schenden.

Weerbarstig gedrag

In het verweer erkent Cordaan nog steeds geen aansprakelijkheid voor de val omdat het om een transferactie met de actieve lift zou gaan en de valmat daar geen rol in speelde. Ze verwijt de tegenpartij weerbarstig gedrag, waarbij voorstellen worden verworpen, zaken steeds stilliggen en standpunten aanvaard worden en dan weer niet. De familie eist de onrechtmatige schadeafwikkeling te staken en een nadere medische onderbouwing over de aansprakelijkheid van Cordaan. Ook wil ze een extra verbeterdoel inzake het juist informeren in het verbeterplan dat het nieuwe bestuur op 31 juli voornemens is te presenteren.

Saillant detail is dat cliënt op de locatie woont waarover de Volkskrant in 2024 berichtte dat er wantoestanden heersten, waarop later het bestuur aftrad. De uitspraak wordt gedaan op 14 juli.