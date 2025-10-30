IGJ maakt zich zorgen over toename van online-nepapotheken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt steeds vaker meldingen van webshops die zonder recept van een arts receptplichtige medicijnen verkopen.

In 2024 ontving de IGJ 114 meldingen en van januari 2025 tot en met begin oktober 2025 waren dat er al 187. De inspectie deed onderzoek naar 150 van deze websites.

Aangifte

Vrijwel allemaal verkochten deze verschillende receptmedicijnen als ADHD-medicatie, opiaten, pijnstillers en slaappillen zonder de koper te vragen naar een recept.

De IGJ heeft tientallen van deze sites laten verwijderen. Vaak werden deze gehost vanuit het buitenland. Tegen één aanbieder is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De inspectie maakt zich zorgen vanwege de gezondheidsrisico’s die kopers lopen: mensen kopen en gebruiken receptmedicijnen zonder begeleiding van een arts.

De herkomst en kwaliteit van de medicijnen is onduidelijk. Deze kunnen verontreinigd zijn of te veel of te weinig werkzame stof bevatten, met alle gevolgen van dien. Ook is er vaak sprake van oplichting; mensen betalen, maar krijgen niks geleverd.