IGJ plaatst King Thuiszorg onder verscherpt toezicht

King Thuiszorg is door de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) onder verscherpt toezicht gesteld. De organisatie, die thuiszorg biedt in Tiel, Arnhem en Duiven, moet binnen vier maanden de zorg op orde hebben.

Dat meldt de inspectie op 18 oktober. De IGJ bezocht King Thuiszorg in juli opnieuw, na een eerder bezoek in 2021. “De organisatie is al vaker gewezen op tekortkomingen. Desondanks voldoet King Thuiszorg nog niet aan de normen voor goede zorg”, aldus de inspectie. Niet alle zorgverleners zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken over medicijnen. Er is onvoldoende scholing over onvrijwillige zorg. Er is geen aandacht voor het leren en verbeteren van incidenten.

Door deze tekortkomingen zijn er risico’s voor de veiligheid van patiënten, vindt de IGJ. Er is te weinig vertrouwen dat het bestuur van King dit zelf gaat verbeteren. Daarom is de organisatie onder verscherpt toezicht gesteld. In februari moet King Thuiszorg voldoen aan de normen.