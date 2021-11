IGJ stelt locatie De Trans onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten een locatie van De Trans, Leeuwerikenveld 5 in Emmen, onder verscherpt toezicht te stellen. De IGJ heeft dit besluit genomen omdat zij tijdens haar bezoek in augustus heeft geconstateerd dat zij tekortkomingen ziet in het bieden van goede zorg. Het verscherpt toezicht is voor zes maanden

Volgens de IGJ heeft de onrust op meerdere niveaus bij De Trans een negatief effect op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de kwetsbare cliënten van Leeuwerikenveld 5. Onvrijwillige zorg zoals insluiting of (grond)fixaties wordt bijvoorbeeld niet altijd toegepast in het belang van de cliënt, merkt de IGJ op in een rapport dat De Trans zelf publiceert. “Vanwege de vele en heftige mate van de toepassingen van onvrijwillige zorg, is het noodzaak dat De Trans deze analyseert en op basis van de uitkomsten passende verbeteracties inzet”, aldus de IGJ.

Urgentie

De Trans geeft zelf aan de dat de uitkomsten van het IGJ-bezoek de urgentie benadrukken van de verbeteringen die nodig zijn in de zorg- en dienstverlening van De Trans. “Ze komen grotendeels overeen met de onderwerpen waarover we in gesprek zijn met de vakbonden en waaraan ook al enige tijd wordt gewerkt”, zegt John Kauffeld, voorzitter van de raad van bestuur. “De kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze cliënten en medewerkers hebben de hoogste prioriteit. We hebben te maken met een groep cliënten met complexere zorgvragen. De afgelopen tijd is er veel gevraagd van de flexibiliteit van onze medewerkers, mede door de coronacrisis.”

Alarmbel

Eerder luidden de bonden nog de alarmbel over de gang van zaken bij de instelling. De Trans zou de wet en de cao niet naleven en de veiligheid van cliënten en het personeel zou in gevaar zijn. De Trans ontkende de aantijgingen, maar inmiddels is de lucht geklaard tussen de bonden en de zorginstelling. “De rvb gaf aan in te zien dat het roer om moest”, vertelde bestuurder Camara van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn. “Zij zijn bereid om mee te werken aan het herstelplan van de bonden.