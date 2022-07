IGJ stopt verscherpt toezicht op Mare Bijzondere Zorg

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Mare Bijzondere Zorg BV beëindigd. De zorginstelling, die jeugdhulp biedt in Kerkdriel en Vught, heeft voldoende verbeteringen in de kwaliteit van zorg laten zien en biedt nu weer verantwoorde jeugdhulp.

Dat schrijft de inspectie op 19 juli in een zogenaamde beëindigingsbrief aan Mare Bijzondere Zorg. De zorginstelling werd in april onder verscherpt toezicht geplaatst, na een onderzoek in februari 2022. Ook is er gesproken met een gedragswetenschapper, algemeen manager en kwaliteitsfunctionaris van Mare.

Aandachtspunten waren onder andere de termijn waarin hulpverleningsplannen worden opgesteld, vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid en risicogedrag, samenwerking met gezaghebbende en voogd of andere netwerkpartners, leren van incidenten en de manier van rapporteren.