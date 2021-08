IGJ: Veel onterechte waarschuwingssignalen over medicijnen

In Nederland krijgen apothekers en apotheekhoudende huisartsen relatief veel onterechte waarschuwingssignalen over medicijnen wanneer ze de code op de verpakking scannen op mogelijke vervalsingen. Dit komt doordat scanners mogelijk onjuist zijn ingesteld of doordat dezelfde verpakking dubbel gescand werd, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onderzoek naar hoe apothekers de veiligheidskenmerken van medicijnen controleren.