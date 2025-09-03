Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Illegale pillenverkoop stijgt sterk, instanties wijzen op gevaren

,

Nationale en Europese instanties zien het illegale online-aanbod van medicijnen sterk toenemen. Vooral medicijnen voor gewichtsverlies en diabetes zijn de laatste tijd in trek. Wie ze koopt via websites of sociale media, loopt echter het risico te worden opgelicht, met gezondheidsschade op de koop toe. “Mogelijk bevatten ze de beloofde werkzame stof helemaal niet, maar zitten er wel schadelijke hoeveelheden van andere stoffen in”, waarschuwt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en medicijnautoriteit CBG waarschuwen voor ernstige gezondheidsrisico’s. Werkzame stoffen kunnen ook in te hoge of te lage hoeveelheden in illegaal verkochte middelen zitten. Daar is immers geen toezicht op. Het is “onbekend of ze echt en veilig zijn”, benadrukken de instanties.

Professioneel

Sites die illegaal medicatie verkopen, zien er soms heel professioneel uit. De makers ervan gebruiken bijvoorbeeld ook logo’s van gezondheidsautoriteiten, om klanten vertrouwen in te boezemen. Ook de pillen zijn vaak “bijna niet van echt te onderscheiden”, zegt hoofdinspecteur van de IGJ Henk de Groot. “Maar je speelt met je leven.”

Gevaarlijk

Hoe gevaarlijk illegale medicatie kan zijn, werd in maart van dit jaar nog pijnlijk bevestigd toen een 30-jarige man uit Amsterdam overleed nadat hij vervalste oxycodon had gebruikt. In de pillen zat niet de pijnstiller oxycodon, maar het extreem sterke isotonitazepyne, dat in geen enkel legaal middel zit en amper veilig te doseren is.

Dagelijks meldingen

De IGJ zegt inmiddels dagelijks meldingen te krijgen over websites, advertenties en sociale media die medicijnen aanbieden en de wetgeving ontduiken. In 2024 verdubbelde dit aantal tot ongeveer tweehonderd meldingen en dit jaar zien de instanties een verdere toename. Het gaat naast obesitasmedicijnen vaak om pijnstillers, erectiemiddelen en doping. De inspectie laat regelmatig websites uit de lucht halen, neemt partijen in beslag en legt boetes op, maar het aanbod blijft groot en veel van de aanbieders opereren vanuit het buitenland.

Advies

Het advies van de autoriteiten is simpel: “Ga met gezondheidsklachten naar je huisarts en voor receptmedicijnen naar je eigen apotheek.” Wie illegaal aanbod wil melden, kan dat doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie. Op de site www.aanbiedersmedicijnen.nl staat welke aanbieders wel betrouwbaar zijn. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Farmaceutische zorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:12 Illegale pillenverkoop stijgt sterk, instanties wijzen op gevaren
22 aug 2025 Farmaceutische industrie bezorgd over Amerikaanse importheffingen
21 aug 2025 Vacaturestop bij farmaceut Novo Nordisk, maker van Ozempic
19 aug 2025 KNMP: Bekostiging stoppen-met-rokenzorg gaat veranderen
18 aug 2025 Farmaceut krijgt ongelijk in rechtszaak tegen ACM

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties