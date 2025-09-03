Illegale pillenverkoop stijgt sterk, instanties wijzen op gevaren

Nationale en Europese instanties zien het illegale online-aanbod van medicijnen sterk toenemen. Vooral medicijnen voor gewichtsverlies en diabetes zijn de laatste tijd in trek. Wie ze koopt via websites of sociale media, loopt echter het risico te worden opgelicht, met gezondheidsschade op de koop toe. “Mogelijk bevatten ze de beloofde werkzame stof helemaal niet, maar zitten er wel schadelijke hoeveelheden van andere stoffen in”, waarschuwt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en medicijnautoriteit CBG waarschuwen voor ernstige gezondheidsrisico’s. Werkzame stoffen kunnen ook in te hoge of te lage hoeveelheden in illegaal verkochte middelen zitten. Daar is immers geen toezicht op. Het is “onbekend of ze echt en veilig zijn”, benadrukken de instanties.

Professioneel

Sites die illegaal medicatie verkopen, zien er soms heel professioneel uit. De makers ervan gebruiken bijvoorbeeld ook logo’s van gezondheidsautoriteiten, om klanten vertrouwen in te boezemen. Ook de pillen zijn vaak “bijna niet van echt te onderscheiden”, zegt hoofdinspecteur van de IGJ Henk de Groot. “Maar je speelt met je leven.”

Gevaarlijk

Hoe gevaarlijk illegale medicatie kan zijn, werd in maart van dit jaar nog pijnlijk bevestigd toen een 30-jarige man uit Amsterdam overleed nadat hij vervalste oxycodon had gebruikt. In de pillen zat niet de pijnstiller oxycodon, maar het extreem sterke isotonitazepyne, dat in geen enkel legaal middel zit en amper veilig te doseren is.

Dagelijks meldingen

De IGJ zegt inmiddels dagelijks meldingen te krijgen over websites, advertenties en sociale media die medicijnen aanbieden en de wetgeving ontduiken. In 2024 verdubbelde dit aantal tot ongeveer tweehonderd meldingen en dit jaar zien de instanties een verdere toename. Het gaat naast obesitasmedicijnen vaak om pijnstillers, erectiemiddelen en doping. De inspectie laat regelmatig websites uit de lucht halen, neemt partijen in beslag en legt boetes op, maar het aanbod blijft groot en veel van de aanbieders opereren vanuit het buitenland.

Advies

Het advies van de autoriteiten is simpel: “Ga met gezondheidsklachten naar je huisarts en voor receptmedicijnen naar je eigen apotheek.” Wie illegaal aanbod wil melden, kan dat doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie. Op de site www.aanbiedersmedicijnen.nl staat welke aanbieders wel betrouwbaar zijn. (ANP)