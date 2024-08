In dit ziekenhuis meten patiënten zelf hun bloeddruk

Sinds 13 augustus staat er op de spoedeisende hulp in Nieuwegein een ‘zelfmeetkiosk’. Patiënten kunnen hier zelf hun bloeddruk, saturatie, hartfrequentie en gewicht meten. Deze gegevens worden automatisch naar het elektronisch patiënten dossier doorgestuurd. Dat scheelt tijd, zowel voor de medewerkers als voor de patiënt.

Personeelstekort

Hulpverleners zien de zelfmeetkiosk als oplossing voor de toegenomen druk op de zorg als gevolg van vergrijzing en personeelstekort. Christa Gennisse, Bachelor Medisch Hulpverlener op de SEH: “Als patiënten met behulp van de zelfmeetkiosk zelf allerlei gegevens over hun gezondheid kunnen meten, scheelt dit tijd. Zowel voor ons als voor de patiënt zelf, want hij of zij hoeft minder lang te wachten en we verwachten dat de triage sneller zal gaan.”

Koppeling met epd

In plaats van dat de SEH-verpleegkundige of Bachelor Medisch Hulpverlener de vitale gegevens van de patiënt meet, doet de zelfmeetkiosk dit. Dankzij een koppeling met het epd worden gegevens als bloeddruk, saturatie, hartfrequentie en gewicht automatisch doorgestuurd. Daarmee zijn de gegevens al bekend voordat de arts de patiënt ziet. Ook kan deze werkwijze helpen om de urgentie beter in te schatten.

Testfase

De komende weken wordt de zelfmeetkiosk getest. In totaal duurt de pilot een half jaar. Mocht de kiosk goed bevallen, dan komt er wellicht op meer plekken in het ziekenhuis een te staan.