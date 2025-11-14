Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Independer: Kwart Nederlanders mijdt zorg uit angst rekening

,

Een kwart van de Nederlanders mijdt de zorg uit angst voor hoge kosten. Vooral jongeren denken onterecht dat het duur is om naar bijvoorbeeld de huisarts te gaan.

Dit meldt vergelijkingssite Independer op basis van een enquete van Panel Inzicht. Hierbij werden 5.000 Nederlanders gepeild.

“We zien een grote, soms kwetsbare groep Nederlanders die niet naar de huisarts gaat uit angst dat ze de kosten zelf moeten betalen, terwijl dat bezoek juist gratis is”, zegt Youri van der Avoird, zorgexpert bij Independer.

Uitstel van zorg

“Jongeren en mensen die het minder breed hebben moeten beter geïnformeerd worden over waar ze zonder kosten terechtkunnen. Dat kan veel stress, uitstel van zorg en alle gevolgen van dien voorkomen.”

Uit de enquête van Independer blijkt dat hoe jonger mensen zijn hoe meer zorgen ze zich maken om de doktersrekening. Van de groep 65-plussers geeft 12 procent aan de dokter te mijden vanwege de kosten. Bij de groep 50-64 is dat 23 procent. Dat loopt op naar 30 procent bij de leeftijd 35-49. En bij de jongste leeftijdsgroep 18-34 jaar mijdt maar liefst 34 procent de dokter uit angst voor de rekening. 

Reageer op dit artikel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:30 Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO
9:55 Oorzaken twee branden Abrona achterhaald
9:12 Independer: Kwart Nederlanders mijdt zorg uit angst rekening
13 nov 2025 Oud-studente UMCG krijgt celstraf en tbs voor bedreiging 
13 nov 2025 Podcast Voorzorg | ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Reader Interactions

Reacties