Informatieknooppunt Zorgfraude wordt stichting met wettelijke taak

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) gaat per 1 januari verder als Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude. Op die datum gaat de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) in en krijgt de stichting een wettelijke taak.

De Stichting IKZ verzamelt signalen van zorgfraude en deelt deze informatie met toezichthouders en opsporingsdiensten. Daarnaast signaleert de Stichting IKZ trends en ontwikkelingen voor een effectievere aanpak van zorgfraude. De bevoegdheden van de stichting zijn nu omschreven en het delen van gegevens tussen de samenwerkingspartners krijgt zo een wettelijke basis. De raad van bestuur is benoemd door minister Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Melanie van den Berg is voorzitter van de raad van bestuur. Bij het Erasmus MC is zij op dit moment verantwoordelijk voor risicomanagement en compliance. Haar ervaring heeft ze opgedaan in verschillende sectoren, waaronder de financiële sector. Ze geeft ook diverse trainingen waaronder op het gebied van fraude.

Bestuurslid Juliëtte van Doorn adviseert klanten in diverse sectoren op het terrein van integriteitsrisicomanagement, governance, gedrag en cultuur. Zij heeft meer dan 20 jaar toezichtservaring onder meer op het terrein van financiële economische criminaliteit.

Ook Eugène van Mierlo is bestuurslid van de stichting. Als wethouder Zorg in Almelo en als regiobestuurder in Twente is hij verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude en -criminaliteit.