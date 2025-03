Innovatiefonds Ouderenzorg kan met enkele miljoenen ruim twee jaar vooruit

De Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) kan tot in ieder geval 2027 door. Stichting CbusineZ (voortgekomen uit zorgverzekeraar CZ) en de aangesloten ouderenzorgorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt, waardoor enkele miljoenen vrijkomen om innovaties aan te zwengelen.

IFOZ is in 2021 opgericht door ouderenzorginstellingen Archipel Zorggroep, Envida, tanteLouise en Thebe, samen met participatiemaatschappij CbusineZ, voortgekomen uit zorgverzekeraar CZ. Zorgorganisatie Aafje is onlangs aangesloten. De Zorggroep, Mijzo, De Wever, Surplus, Oktober, Vitalis, Avoord en Topaz doen mee als zogeheten implementatieversterkers. De overeenkomst liep tot dit jaar, maar is met in ieder geval twee jaar verlengd.

Resultaten

Volgens de samenwerkende partijen levert het fonds mooie resultaten op, zo berekenden ze dat de innovaties in totaal zo’n 420 fte’s bespaarden. “We merken dat het werkt om samen met zorginstellingen te werken aan innovatie, omdat zorginstellingen het beste weten waar zij behoefte aan hebben en wat werkt in de praktijk”, aldus Karel Stolper, bestuurder bij CbusineZ.

Implementatie

Ook Sjim Romme, directeur bij IFOZ, toont zich enthousiast over de constructie “We zien dat uiteindelijk innovaties die we ondersteunen ook bij 70 tot 80 procent van de betrokken zorginstellingen geïmplementeerd worden.”

Volgens Agnes Klaren, bestuurder bij zorgaanbieder Thebe, gaat de werkwijze de versnippering tegen “Voordat IFOZ er was, probeerden we als zorginstellingen veelbelovende initiatieven ook verder te helpen, maar dat was vaak versnipperd waardoor de echte impact uitbleef. We hebben binnen IFOZ investeringsgelden en opschalingscapaciteit gebundeld. We kiezen nu samen welke initiatieven we groot willen maken, maken daar geld voor vrij en committeren ons aan het implementeren ervan.”