Inspectie sluit risicovolle zorginstelling vol belangenverstrengeling

[M] STANISLAV / stock.adobe.com

Weinig daglicht, een alom aanwezige rooklucht, geen zicht op de risico’s en cliënten die bang worden gemaakt voor de buitenwereld. Het is maar een greep uit de bevindingen van de inspectie tijdens een onaangekondigd bezoek eind mei bij De Hosthe in Onstwedde. Onder aan de streep blijkt dat de organisatie aan geen van de acht getoetste normen voldoet, waaronder aansluiten bij de zorgbehoefte, methodisch werken, voldoende deskundige zorgverleners en medicatieveiligheid.

Angst en belangenverstrengeling

Zorg de Hosthe ondersteunt en stimuleert de cliënten niet om deel te nemen aan de samenleving, maar bevestigt hun gevoelens van angst en onzekerheid juist, constateert de inspectie. Ook moeten cliënten onder het mom eigen regie in verregaande mate zelf bepalen wat het beste voor hen is. De dagbesteding is daardoor veelal de hobby van een cliënt, zoals buiten in de tuin zijn, knutselen, diamondpainting of niets doen. Daarnaast is er sprake van belangenverstrengeling, aangezien de eigenaars van de organisatie familie zijn van de cliënten.

Boos op inspectie

De onwelwillende houding van de eigenaar is eveneens een factor die meeweegt. Zo vindt zij het inspectietraject “nergens op slaan” en krijgt de inspectie geen toegang tot de leef- en slaapvertrekken van de cliënten. Het lukte de inspecteurs evenmin de cliënten zelf te spreken. Volgens de eigenaresse zijn de cliënten boos op de inspectie. Ze meldde dat ze de eerdere rapporten aan de cliënten heeft laten lezen. Op de vraag of zij het rapport begrepen, zei de eigenaresse: “Natuurlijk niet, maar wij ook niet.”

Inspectie sluit de deur

Na eerdere gesprekken en bezoeken in 2021, 2022 en 2023 constateert de inspectie al met al onvoldoende verbetering de afgelopen maanden. De Hosthe mocht al geen nieuwe cliënten meer aannemen, maar moet nu de deuren helemaal sluiten tot het kan aantonen aan de normen te voldoen.