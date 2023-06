Inspectie stelt Rotterdamze zorgaanbieder PZP Health Care onder verscherpt toezicht

De IGJ bezocht PZP Healthcare op meerdere momenten in 2021, 2022 en 2023. Bij het eerste bezoek werden meerdere tekortkomingen vastgesteld. Bij de latere bezoeken waren die nog altijd niet weggenomen. Bij haar laatste bezoek stelde de inspectie vast dat de organisatie niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Het gaat om de normen voor Integrale zorg, Veilige zorg thuis en Sturen op kwaliteit.

De bestuurder van de organisatie heeft ‘beperkt inzicht’ in de risico’s en de verbeterstappen die nodig zijn. Dat baart de inspectie zorgen. “De inspectie heeft hierdoor weinig vertrouwen in de verbeterkracht van PZP Health Care”, zo is te lezen in een rapportage. (..) “Tijdens het gesprek met de bestuurder stelde zij zich wel reflectiever en meer toetsbaar op. De bestuurder sprak uit meer tijd te willen maken om te sturen op kwaliteit en veiligheid en te verbeteren. Zo hoorde de inspectie tijdens dit gesprek dat PZP Health Care ten tijde van het toezichttraject er zelf voor kiest geen nieuwe cliënten in zorg te nemen. De inspectie hoort echter op 2 juni 2023 toevalligerwijs dat PZP Health Care zich in de praktijk niet houdt aan deze toezegging. Dit draagt niet bij aan het vertrouwen dat de inspectie heeft in de bestuurder van PZP Health Care.”

Gelet op de structurele aard van de tekortkomingen heeft de inspectie op dit moment beperkt vertrouwen in de manier waarop PZP Health Care zelfstandig stuurt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie stelt PZP Health Care daarom onder verscherpt toezicht voor de duur van zes maanden. De inspectie verwacht dat het verscherpt toezicht ertoe leidt dat PZP Health binnen zes maanden voldoet aan de getoetste normen voor goede zorg door de tekortkomingen, zoals opgenomen in het inspectierapport, weg te nemen.