Inspectie zet extra druk op inzage patiëntendossiers Co-Med

Huisartsenorganisatie Co-Med moet collega-dokters die haar patiënten overnemen nu echt inzage geven in hun dossiers, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De zorgverzekeraars hebben de contracten met het falende Co-Med verbroken, waardoor de verzekerden naar andere artsen moeten.

Niet snel genoeg

De inspectie beval vorige week al tot het geven van inzage, maar het gaat haar niet snel genoeg en dat kan gevaar opleveren voor de patiënten. Daarom is er nu sprake van bestuursdwang en heeft de inspectie professionals benoemd die de digitale inzage in de patiëntendossiers regelen voor de overnemende huisartsen.

“Ook kunnen de overnemende huisartsen door deze maatregel de post die binnenkomt in de dossiers verwerken, bijvoorbeeld uitslagen van laboratoria. Daarnaast is het nu mogelijk dat huisartsen van patiënten die van praktijk wisselen het complete dossier krijgen overgedragen”, aldus de IGJ. Zij blijft de voortgang dagelijks in de gaten houden, zegt ze. (ANP)