Manifest Huisartsenzorg pleit voor toegankelijke zorg in de wijk

Een vaste huisarts of een vertrouwd huisartsenteam in de wijk is de beste garantie op goede, toegankelijke zorg en leidt bovendien tot minder druk op de rest van zorg. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteren LHV, InEen, NHG, VPH en LOVAH daarom het manifest ‘Voor iedereen een huisarts’.

De partijen roepen de politiek op om te investeren in de huisartsenzorg zodat elke inwoner van Nederland ook in de toekomst kan blijven rekenen op een vertrouwd huisartsenteam dicht bij huis. De partijen beschrijven daarvoor in het manifest drie prioriteiten.

Meer jonge artsen

Om de stijgende zorgvraag op te vangen is het noodzakelijk dat meer artsen kiezen voor het vak van huisarts. En dat ze vervolgens ook huisarts blijven. Daarvoor is verlaging van de werkdruk noodzakelijk. Dit moet gebeuren door het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz, het weghalen van taken die niet bij de huisarts horen en door versterking van het huisartsenteam.

Daarnaast moet er een gelijke beloning komen van artsen binnen en buiten het ziekenhuis en moet regionaal opleiden en werken gestimuleerd worden door middel van dependances van de huisartsenopleiding.

Praktijkhouderschap

Het praktijkhouderschap voor de huisarts in de wijk moet aantrekkelijker worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de jonge huisartsen op termijn een eigen praktijk wil, maar daarbij veel drempels tegenkomen. Om te zorgen dat jonge huisartsen zich ook echt gaan vestigen als huisarts vragen de partijen ondersteuning bij het verminderen van de administratieve lasten, passende en betaalbare huisvesting en behoud van een flexibele schil in de huisartsenzorg.

Versterk het netwerk

De derde prioriteit ligt op versterking van het netwerk rondom de huisarts. Daarmee moet een beweging naar de voorkant in gang worden gezet; van zorg naar gezondheid. De partijen vragen om een toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg, het stimuleren van hechte wijkverbanden en het stimuleren van huisartsgeneeskundig onderzoek en structurele financiering daarbij. Ten slotte vraagt het ook om meer eigen regie voor patiënten. Dat kan door versterking van gezondheidsvaardigheden en door toegang tot betrouwbare informatie over gezondheid en medische zorg via Thuisarts.

Steeds meer mensen zonder huisarts

De Algemene Rekenkamer berekende laatst dat 777 duizend tot 926 duizend mensen in Nederland geen huisarts hebben of een andere huisarts zoeken, vanwege een verhuizing of een andere reden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over het grote aantal mensen zonder huisarts. In een recent rapport brachten zij in kaart wat de persoonlijke gevolgen zijn van het hebben van geen huisarts en welke risico’s voor de zorg het huisartsentekort met zich meebrengt.