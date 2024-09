Investering PFZW in app voor persoonlijke ouderenzorg

Met dit investeringskapitaal wil het in Delft gevestigde bedrijf een ambitieuze groeistrategie financieren die neerkomt op een verdubbeling naar 30.000 bedden in de verpleegzorg, waar de zorg ondersteund wordt met een app van Momo.

De Momo Bedsense App is gekoppeld aan slimme bedsensoren die onder matrassen worden geplaatst. Verpleegkundigen en verzorgenden gebruiken de inzichten in deze app om persoonsgerichte zorg te geven en voor overzicht over alle bewoners van een verpleegafdeling.

Volgens kenniscentrum Vilans levert deze nieuwe manier van werken de zorg per dag 4,5 uur tijdwinst in een gemiddeld huis van negentig bewoners. Met de inzet van dit hulpmiddel wordt een kwart van de valincidenten voorkomen en wordt het werkplezier van de zorgmedewerkers verhoogd. De technologie wordt al in 250 Nederlandse verpleeginstellingen gebruikt voor in totaal vijftienduizend bewoners, maar ook in Duitsland, Canada en de VS.