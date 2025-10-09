Ismay Kremers nieuwe bestuurder van De Zijlen

Met haar bestuurlijke achtergrond en ervaring, past zij goed bij de koers en waarden van De Zijlen. Ismay Kremers volgt Eric Zwennis op, die sinds 2018 als bestuurder heeft bijgedragen aan een solide basis en ontwikkeling van De Zijlen.

Ismay Kremers kent de provincie Groningen goed en neemt die ervaring mee in haar nieuwe functie bij De Zijlen. Haar benoeming is in nauwe samenwerking met de adviesorganen en het managementteam van De Zijlen tot stand gekomen.

Vertrouwen

Voorzitter van de raad van toezicht Henk Bakker is verheugd met haar komst en het brede draagvlak waarop haar benoeming berust.“Met Ismay Kremers krijgen we een bestuurder die veel ervaring meebrengt, maar vooral ook goed aansluit bij de cultuur van De Zijlen. We hebben er vertrouwen in dat zij samen met de toekomstige tweede bestuurder richting kan geven aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie.”

Ismay Kremers kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij De Zijlen: “Wat mij aanspreekt in De Zijlen is de nadruk op wat mensen wél kunnen. Ik wil graag samen met medewerkers, cliënten en hun naasten werken aan zorg die toekomstbestendig is en waarin eigenaarschap en saamhorigheid centraal staan. Dat geeft energie.”

Continuïteit

De raad van toezicht zal in de komende periode nog een tweede bestuurder aanstellen, die samen met Ismay Kremers een collegiaal bestuur zal vormen.

Met de komst van Ismay Kremers zet De Zijlen een belangrijke stap in de versterking en continuïteit van haar besturing, waarmee de verdere ontwikkeling van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Groningen wordt voortgezet.