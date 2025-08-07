IZA-regio’s verdelen miljoenensubsidie voor samenwerking

Dertien IZA-regio’s kregen onlangs een subsidie toegekend om toekomstbestendige samenwerkingsstructuren te bouwen. Eerder kregen de overige 25 regio’s de subsidie al toegekend. De subsidie heeft daarmee een landelijke dekking, zo maakte de verstrekker ZonMW deze week bekend.

Beeld: Jitalia17/Getty Images/iStock

Regionale samenwerking is een van de onderwerpen in de werkagenda van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit het programma ‘Ondersteuning regionale samenwerking’ was subsidie beschikbaar voor regio’s die domein-overstijgende samenwerkingsstructuren willen verstevigen.

Gezamenlijke taal

“Bij deze subsidieronde vanuit het programma ‘Ondersteuning regionale samenwerking’ ligt de nadruk op doorontwikkeling van de organisatie en governance van de samenwerkingsstructuur”, ligt ZonMW toe. “Dit houdt in dat naast het inrichten van structuren en besluitvormingsprocessen, ook voorwaarden zoals wederzijds begrip, vertrouwen en een gezamenlijke taal worden gerealiseerd. Dit bevordert effectieve samenwerking tussen partners uit verschillende domeinen. Het gaat dus om meer dan alleen structuur; het draait om het verbinden van mensen en processen.”

36 miljoen

In de eerste ronde van de subsidieregeling kregen al 25 van regio’s een subsidie toegekend. In de tweede rond kregen de overige 13 regio’s subsidie. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag verschilde per IZA-regio, maar zat rond de 900 duizend euro. Het totale beschikbare budget bedroeg ruim 36 miljoen euro. De looptijden van de projecten is maximaal 24 maanden, tot uiterlijk 31 december 2026.

Eerdere programma’s

Deze subsidieronde is een vervolgsubsidie op eerdere rondes vanuit het programma. In een eerdere fase van het IZA waren subsidie beschikbaar voor Regiobeelden (2023), Regioplannen (2024) en was er een Stimuleringssubsidie (2024).