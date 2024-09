Jan Groothuis benoemd tot hoogleraar revalidatiegeneeskunde

Revalidatiearts Jan Groothuis is benoemd tot hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij benoemd tot hoofd van de afdeling revalidatie van het Radboudumc.

Groothuis is opgeleid tot revalidatiearts in zowel het Radboudumc als de Sint Maartenskliniek. Sinds 2012 is hij als revalidatiearts verbonden aan het Radboudumc. Daar houdt hij zich bezig met de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. Met zijn aanstelling als afdelingshoofd komt daar de leiding over de afdeling Revalidatie bij, een multidisciplinaire afdeling bestaande uit revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Overeenkomsten

Binnen zijn eigen wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de revalidatie van volwassenen met spierziekten, in het bijzonder gericht op participatie in de samenleving. Speerpunten binnen de afdeling zijn spierziekten, Parkinson, erfelijke bewegingsstoornissen en amputatie en prothesiologie. Groothuis wil binnen zijn leerstoel revalidatiegeneeskunde het onderzoek in dit vakgebied ondersteunen. Er zijn zo’n 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Hoewel het in totaal om ongeveer 600 verschillende spierziekten gaat, ziet hij overeenkomsten in de revalidatiebehandelingen.

Klinisch trialcentrum

Groothuis wil een klinisch trialcentrum voor spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen opzetten, in samenwerking met de afdeling neurologie. “Het zorgnetwerk voor spierziekten willen we binnen Nederland verder organiseren, zoals ook in het Integraal Zorgakkoord staat beschreven. Omdat het aantal patiënten toeneemt en mogelijk nieuwe medicijnen op de markt komen, is het essentieel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een goede voorbereiding.”

De benoeming tot hoogleraar gaat met terugwerkende kracht in op 1 augustus 2024 voor een periode van vijf jaar.