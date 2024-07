Janet Rekker-Schuring nieuw in bestuur Slingeland

Per 1 oktober treedt Janet Rekker-Schuring toe als bestuurder bij Slingeland Ziekenhuis. Ze volgt Paul Nijssen op, die tot en met september werkzaam is als interim bestuurder.

Rekker is momenteel directeur zorg en bedrijfsvoering bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daarvoor was ze werkzaam bij de IJsselmeerziekenhuizen. Daar heeft zij als eindverantwoordelijke met de curatoren bijgedragen aan de doorstart van dit ziekenhuis met St. Jansdal.

Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt Rekker onder andere verantwoordelijk voor de nieuwbouw en financiën. Han Busker, voorzitter raad van toezicht: “Zij heeft ruime ervaring in directierollen binnen ziekenhuizen en is een ervaren verandermanager. We zijn ervan overtuigd dat zij daarmee een grote rol kan spelen in de overgang naar ons nieuw te bouwen ziekenhuis.”