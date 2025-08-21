Skipr

JBZ maakt gezondheidskloof bespreekbaar met tentoonstelling

,

Medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) ziet dagelijks de invloed van leefomstandigheden op de gezondheid. “Met de tentoonstelling laten we zien waar die gezondheidskloof door ontstaat en wat de impact is”, vertelt projectleider Miriam de Werd.

Stress door financiële zorgen, minder geld voor gezonde voeding of sport, of wonen in een buurt met weinig veilige plekken om te bewegen vergroten het risico op gezondheidsproblemen. Het JBZ ziet dagelijks de invloed van leefomstandigheden op de gezondheid. Inmiddels leeft de rijkste 20 procent van Nederland gemiddeld 8 jaar langer en 24 jaar langer in een goede gezondheid dan de armste 20 procent van Nederland. Met de tentoonstelling De Gezondheidskloof wil het JBZ het onderwerp en de impact bespreekbaar maken.

Samen Gezond

De tentoonstelling is een initiatief van de Academie voor Beeldvorming in opdracht van Samen Gezond van gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen Samen Gezond werkt het JBZ met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere zorgpartners samen aan het verkleinen van de gezondheidskloof. “Door samen met kunstenaars de gezondheidskloof in beeld te brengen, willen we zoveel mogelijk mensen inspireren om te werken aan een gezondere toekomst in ’s-Hertogenbosch”, aldus Rick Vermin, wethouder talentontwikkeling, inclusie en gezondheid.

De kunstenaars en onderzoekers van de beeldvormingsacademie onderzochten samen met inwoners van twee Bossche wijken hoe beter contact gemaakt kan worden met mensen die de gezondheidskloof het meest voelen. De tentoonstelling is tot en met 31 augustus te zien in de centrale hal van het JBZ. “Zo zorgen we voor extra bewustwording bij medewerkers en bezoekers”, zegt De Werd. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het Stadskantoor in ’s-Hertogenbosch.

