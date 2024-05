Jeugdzorg is ‘geraakt’ door het zwaargewonde meisje (10) Vlaardingen

Jeugdzorg Nederland is “geraakt” door “het verdrietige bericht” over het 10-jarige meisje dat sinds vorige week zwaargewond in het ziekenhuis ligt.

Haar pleegouders werden op maandag door de politie aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, zware mishandeling, vrijheidsberoving en het “iemand in hulpeloze toestand brengen of laten”.

Professionals ontdaan

“Ook professionals en andere pleegouders zijn ontdaan en leven met het meisje mee; dit raakt eenieder die zich inzet voor het welzijn van pleegkinderen in het hart”, schrijft de hulporganisatie in een verklaring. Jeugdzorg stelt dat het een “zeer trieste” zaak is waarbij “iets ernstig mis is gegaan”. Volgens de hulporganisatie moet eerst worden uitgezocht wat er precies is gebeurd om vast te kunnen stellen hoe het letsel voorkomen had kunnen worden. “Als branchevereniging laten we dit niet los en volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.”

Inspectie doet onderzoek

Vrijdag werd bekend dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gaat doen naar de zaak en zich daarbij richt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg tijdens het verblijf van het meisje in het pleeggezin. (ANP)