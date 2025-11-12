Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Jeugdzorgaanbieder controleerde onvoldoende in geëxplodeerd pand

,

Jeugdzorgorganisatie Parlan heeft de jongeren in het gebouw aan de Titanialaan in Heerhugowaard niet de begeleiding gegeven die ze nodig hadden. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC in een rapport. Van de 66 woningen huurde Parlan er 12. In een van die appartementen is in april een explosie veroorzaakt met brand en meerdere zwaarbeschadigde appartementen tot gevolg.

Het gebouw werd door de jongeren, hun begeleiders en andere gebruikers ervaren als anoniem, stelt BMC. De toegangscontrole was niet effectief en de 24-uursbegeleiderspost van Parlan zat niet op een centrale plek. Sommige jongeren hadden ook meer begeleiding nodig dan daar paste. Maar door onder meer de lange wachtrijen in de jeugdzorg en een gebrek aan andere woningen, konden ze niet verhuizen.

Explosie

Een toen 19-jarige man uit Spanbroek wordt verdacht van het afsteken van twee cobra’s die waren vastgemaakt aan een jerrycan benzine. Vier tieners uit de gemeente Dijk en Waard worden verdacht in een kleinere rol betrokken te zijn.

De situatie die leidde tot de explosie kon volgens BMC ontstaan door een gebrek aan samenwerking tussen Parlan, de gemeente Dijk en Waard, wooncorporatie Woonwaard en politie. Zo verdween preventieve politie-inzet door capaciteitsproblemen, trad de gemeente alleen op bij excessen als drugs- of wapenvondst en liet Woonwaard veel ruimte bij Parlan om overlast van diens bewoners te bestrijden.

Overlast en onveiligheid

Doordat de organisaties de verantwoordelijkheid niet deelden, kon een klimaat ontstaan “van overlast en onveiligheid, die bewoners het gevoel gaf dat een ernstig incident vroeg of laat onvermijdelijk was”. Dat baseert BMC op gesprekken met zowel Parlan-jongeren als andere bewoners. De partijen zeggen de aanbevelingen, zoals structureel overleg en heldere meldprocedures, over te nemen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:JeugdzorgKwaliteitVastgoed

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12 nov 2025 Jeugdzorgaanbieder controleerde onvoldoende in geëxplodeerd pand
23 sep 2025 Nieuwe zorgstandaard Integrale crisisjeugdzorg
18 sep 2025 Zorg bij Alphense jeugdinstelling niet in orde
24 aug 2025 Tientallen meldingen over Jeugdbescherming Noord
24 jul 2025 Inspectie grijpt in: jeugdzorg in het noorden niet op orde

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Toekomst zorg: van instituut naar buurt

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten 2

Naar de podcast

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties