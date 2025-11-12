Jeugdzorgaanbieder controleerde onvoldoende in geëxplodeerd pand

Jeugdzorgorganisatie Parlan heeft de jongeren in het gebouw aan de Titanialaan in Heerhugowaard niet de begeleiding gegeven die ze nodig hadden. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC in een rapport. Van de 66 woningen huurde Parlan er 12. In een van die appartementen is in april een explosie veroorzaakt met brand en meerdere zwaarbeschadigde appartementen tot gevolg.

Het gebouw werd door de jongeren, hun begeleiders en andere gebruikers ervaren als anoniem, stelt BMC. De toegangscontrole was niet effectief en de 24-uursbegeleiderspost van Parlan zat niet op een centrale plek. Sommige jongeren hadden ook meer begeleiding nodig dan daar paste. Maar door onder meer de lange wachtrijen in de jeugdzorg en een gebrek aan andere woningen, konden ze niet verhuizen.

Explosie

Een toen 19-jarige man uit Spanbroek wordt verdacht van het afsteken van twee cobra’s die waren vastgemaakt aan een jerrycan benzine. Vier tieners uit de gemeente Dijk en Waard worden verdacht in een kleinere rol betrokken te zijn.

De situatie die leidde tot de explosie kon volgens BMC ontstaan door een gebrek aan samenwerking tussen Parlan, de gemeente Dijk en Waard, wooncorporatie Woonwaard en politie. Zo verdween preventieve politie-inzet door capaciteitsproblemen, trad de gemeente alleen op bij excessen als drugs- of wapenvondst en liet Woonwaard veel ruimte bij Parlan om overlast van diens bewoners te bestrijden.

Overlast en onveiligheid

Doordat de organisaties de verantwoordelijkheid niet deelden, kon een klimaat ontstaan “van overlast en onveiligheid, die bewoners het gevoel gaf dat een ernstig incident vroeg of laat onvermijdelijk was”. Dat baseert BMC op gesprekken met zowel Parlan-jongeren als andere bewoners. De partijen zeggen de aanbevelingen, zoals structureel overleg en heldere meldprocedures, over te nemen. (ANP)