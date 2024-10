Jonge 65-plusser na val steeds vaker op SEH met ernstig letsel

Het aantal 65-plussers dat met ernstig letsel door een val is behandeld op de spoedeisende hulp (SEH) is de afgelopen tien jaar met 17 procent gestegen. Voor de jongere groep van 65- tot 75-jarigen is deze stijging zelfs 22 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL.

Door de dubbele vergrijzing, toenemende druk op de (ouderen)zorg en stijgende zorgkosten, is valpreventie urgenter dan ooit, vindt VeiligheidNL. Het kenniscentrum voor letselpreventie roept samen met het ministerie van VWS op tot actie. Op 30 september trappen zij de valpreventieweek af met landelijke publiekscommunicatie voor het initiatief ‘Ik sta sterk’.

65-plussers op de SEH

In 2023 werden in totaal 112.000 65-plussers op de SEH behandeld na een val. In drie van de vier gevallen was er sprake van ernstig letsel. Opvallend is dat 65-plussers ruim vier keer vaker op de SEH belanden door een val dan door een verkeersongeluk. Hoewel het absolute aantal SEH-bezoeken onder 65-plussers als gevolg van een val 4 procent lager is dan in 2022, blijft de 10-jaarstrend (2014-2023) stijgen.

Valrisico

“Juist jonge 65-plussers kunnen maatregelen treffen om hun kwaliteit van leven voor de lange termijn te behouden”, zegt Wietske Hoekstra, consultant valpreventie bij VeiligheidNL. “Dat begint bij het in kaart brengen van je valrisico, bijvoorbeeld door de online valrisicotest in te vullen. Want ben je eenmaal gevallen, dan is de kans op een nieuwe val groter. En het risico op een val neemt alleen maar toe naarmate je ouder wordt. Bij de groep 65- tot 75-jarigen zien we relatief minder hersenletsel en is bijvoorbeeld vaker sprake van een pols- dan heupbreuk. Hoewel dit letsel beter behandelbaar is, wil je het eigenlijk helemaal voorkomen. Vallen is niet normaal en hoort ook niet bij gezond ouder worden.”

Valpreventie

Het ministerie van VWS en VeiligheidNL geven samen het startsein voor de valpreventieweek met de landelijke publiekscommunicatie ‘Ik sta sterk’. Ze ondersteunen lokale initiatieven in gemeenten, die aan de slag zijn gegaan met de ‘Ketenaanpak Valpreventie’ voor inwoners van 65 jaar en ouder. Samen met lokale zorgverleners creëren zij meer bewustwording bij de ouderen, sporen ze risicogroepen op en bieden zij valpreventieve cursussen aan. Gemeenten ontvangen sinds vorig jaar ook structureel geld vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor de implementatie van deze Ketenaanpak.

“Het doel van de cursussen is om de kwaliteit van leven te verbeteren voor deelnemers. We merken dat de meeste ouderen door de cursus makkelijker opstaan en lopen. Ook voelen ze zich beter in balans na de training”, vertelt Marion Russchen, fysiotherapeut en In Balans-docent. “Ze zijn ook bewust van hun gedrag en omgeving en letten meer op hoe en waar ze lopen. Soms zien ouderen er tegenop om de cursus voor een langere tijd te volgen, maar uiteindelijk is het vaak zo dat iedereen het jammer vindt als het afgelopen is.”