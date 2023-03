Jongeren in jeugdzorg: ‘Er wordt niet naar ons geluisterd’

Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Steda in opdracht van Jeugdstem, voorheen AKJ advies- en klachtenbureau jeugdzorg. In totaal deden er 133 kinderen en jongeren mee.

Reacties

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat er iets aan gedaan moet worden: “Het is voor al de jongeren belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat het juist in de jeugdzorg op zo veel plekken onvoldoende gebeurt, is kwalijk.”

Pieter Wetser, bestuurder van Jeugdstem, zag de uitkomst al aankomen: “Onze vertrouwenspersonen horen nog te vaak van jongeren dat zij zich niet gehoord voelen. Dit onderzoek bevestigt dat beeld.”

(Online) campagne

Met de campagne ‘Laat je horen’ hoopt Jeugdstem meer jongeren te bereiken die te maken hebben met jeugdzorg. De boodschap aan deze jongeren is om in actie te komen en van zich te laten horen.