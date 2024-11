Jongeren vinden toegang tot seksuele zorg ernstig tekortschieten

In een manifest dat ze dinsdag aanbieden aan Tweede Kamerleden, wijzen de jongeren “toenemende misinformatie” aan als een belangrijk achterliggend probleem. Ze willen dat de politiek ingrijpt en doen daartoe diverse voorstellen. Zo pleiten ze voor meer capaciteit bij de centra voor seksuele gezondheid van de GGD’en, zodat jongeren daar eerder en vaker terechtkunnen met problemen van seksuele aard. Ook is het volgens hen tijd om na jaren weer een landelijke publiekscampagne op te tuigen over condoomgebruik.

Minder anticonceptiegebruik

Onder de organisaties die het pleidooi steunen, zijn de jongerenorganisaties van drie van de vier coalitiepartijen: JOVD, Jong Sociaal Contract en Jong BBB. Ook het CDJA, DWARS en de Jonge Democraten doen mee, net als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en scholierenclub LAKS.

Uit onderzoek van expertisecentrum Rutgers bleek eerder dit jaar dat grofweg de helft van de ondervraagden die als laatste seksuele ervaring een onenightstand hadden, geen condoom had gebruikt. CBS-cijfers maken duidelijk dat ook het gebruik van de pil daalt, al staat daar een toename van het spiraalgebruik tegenover.

Desinformatie

De toename van het aantal soa’s ligt recentelijk vooral aan de toegenomen verspreiding van gonorroe. Deze geslachtsziekte veroorzaakt onder meer ontstekingen aan keel, baarmoederhals, eileiders, bijbal en endeldarm.

Desinformatie tegengaan is volgens de jongeren ook hard nodig. CDJA-voorzitter Kevin Klinkspoor stelt dat in de gemeente Westland, waar hij gemeenteraadslid is, een spreekuur over seksualiteit en veilige seks werd afgeschaft doordat foutieve informatie werd rondgebazuind. “Dit soort situaties is te voorkomen door goede voorlichting. Daar roepen we met al deze organisaties ook toe op.” Het onderwijs zou daar eveneens meer aandacht aan moeten besteden, vinden de jongerenorganisaties. (ANP)