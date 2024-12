VNG: Agema te optimistisch over doorstart gesprekken zorgakkoord

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vincent Karremans zijn te optimistisch als ze nu al verwachten dat gemeenten weer zullen aanhaken bij vervolggesprekken over het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat dat weten. “Er zijn wel gesprekken met het ministerie, maar die gaan over de voorwaarden waaronder wij weer aan tafel willen komen”, zegt de woordvoerder van de VNG.

Agema en Karremans maakten woensdag in de Tweede Kamer duidelijk dat ze erop rekenen dat de gemeenten de onderhandelingen in januari zullen hervatten. In het IZA zijn tal van afspraken gemaakt die de zorgsector toekomstbestendig moeten maken. Er werd onderhandeld over uitbreidingen, maar die gesprekken zitten vast. Volgens Karremans ligt er inmiddels een compromis. Dat zou alleen nog moeten worden bekrachtigd en dan “zal de VNG weer aan tafel komen”.

Geen vertrouwen

Niet alleen de gemeenten, maar ook meerdere grote zorgkoepels hebben hun deelname opgeschort. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) bijvoorbeeld. Zij hebben geen vertrouwen meer in het proces, omdat het kabinet forse extra bezuinigingen wil doorvoeren op de zorgbegroting. Daarmee wil de rechtse coalitie de verzachting van de onderwijsbezuinigingen opvangen.

Gelijkwaardige positie

Voor de gemeenten is het onder meer belangrijk dat wordt erkend dat zij een gelijkwaardige positie hebben vergeleken met het ministerie en de zorgverzekeraars. Ook willen ze financiële toezeggingen. “In januari maken wij de balans op”, zegt de woordvoerder. Dan wordt dus bepaald of er genoeg basis is om weer te gaan onderhandelen.

Seinen op groen

Juist over die gelijkwaardigheid is overeenstemming bereikt, zei Karremans woensdagochtend in de Tweede Kamer. Dat “moet bestuurlijk nog wel bekrachtigd worden” door de andere deelnemers aan het overleg. Maar alle seinen staan volgens de staatssecretaris op groen. (ANP)