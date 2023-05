Kabinet investeert 42 miljoen euro in duurzame zorg

De Groene Zorg Alliantie (GZA) is blij met deze overwinning. “Het heeft even geduurd maar de kogel is door de kerk. De Green Deal Duurzame Zorg krijgt steun van het kabinet”, reageert de GZA op LinkedIn.

Green Deal 3.0

Voor de periode 2023 tot en met 2026 is in de voorjaarsbegroting eenmalig 42 miljoen euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van de zorg en de ondersteuning van de Green Deal Zorg 3.0. “Een bedrag waar de zorg écht mee aan de slag kan voor kennisontwikkeling, -verspreiding en bewustwording”, aldus de Groene Zorg Alliantie. Hoe het bedrag wordt ingezet en wie hierover besluit, is nog onbekend.