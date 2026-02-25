Skipr

Kabinet onderzoekt verbod of subsidiestop op ziekmakend UF-schuim

,

Het kabinet bekijkt wat de mogelijkheden zijn om het ziekmakende UF-schuim als isolatiemateriaal te verbieden of hoe de duurzaamheidssubsidie voor het gebruik ervan kan worden ingetrokken. Dat laat een woordvoerder van minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten nu de GGD aangeeft dat huiseigenaren het schuim beter niet kunnen gebruiken.

Aanleiding is een onderzoek van televisieprogramma Zembla, waaruit blijkt dat bewoners op zeker zeven locaties in Nederland gezondheidsklachten hebben opgelopen door het schuim. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het goed dat er nu meer duidelijkheid is over de risico’s van de toepassing van UF-schuim. Dat geeft verder aan dat wanneer de formaldehydewaarde in een gebouw te hoog is als gevolg van het gebruik van UF-schuim, de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente daar nu al op kan handhaven.

UF-schuim wordt in spouwmuren gespoten en bevat formaldehyde, een stof die kankerverwekkend is en DNA kan beschadigen. (anp)

Patiëntveiligheid

