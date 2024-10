Kamer en minister Agema willen versnellen met passende zorg

Minister Agema (PVV) kwalificeerde de motie, medeondertekend door de Kamerleden Judith Tielen (VVD) en Mariska Rikkers (BBB), tijdens een Kamerdebat vorige week als “ondersteuning van haar beleid”. Minister Agema heeft de motie overgenomen. Dat betekent dat ze de motie gaat uitvoeren.

Passende zorg versnellen

“We willen de beweging naar passende zorg versnellen en verbreden”, zegt Tielen. “Dat is nodig om de zorg toegankelijk en houdbaar te organiseren. Kort gezegd komt passende zorg neer op meer kwaliteit van zorg met minder geld of arbeidsuren. Dat zorgaanbieders stoppen met zorg die niet nodig is en ook niet effectief is.”

Koplopers passende zorg

Tielen heeft de indruk dat een groep koplopers onder zorgaanbieders voortvarend aan de slag is met passende zorg, maar dat “nog niet iedereen is aangehaakt”. Ook wordt er nog niet voldoende geleerd van koplopers, stelt Tielen. “We zien dat op veel plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dat is zonde. Het zou goed zijn als er meer kruisbestuiving is en anderen leren van koplopers, zoals het Maasstad ziekenhuis en de Zeeuwse coalitie.”

Passende zorgcontractering

Dat vraagt volgens Tielen om een nauw samenspel tussen alle partijen in de zorg, waarbij iedereen “zijn rol pakt en verantwoordelijkheid neemt”. De motie roept de minister op om in het aanvullende zorg en welzijnsakkoord de beweging naar passende zorg te versnellen. Daarnaast wil de Kamer dat de NZa inzichtelijk maakt welke contracteervormen het meeste geschikt zijn om passende zorg te leveren. Ook zou de minister met zorgverzekeraars moeten “overleggen over structurele implementatie van passende zorg”.

NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen benadrukt het belang van passende zorgcontractering. Ze constateert dat de koplopers last hebben van de p x q financiering. Die weerhoudt zorgaanbieders ervan om “vergaande stappen richting passende zorg te zetten”. Daarom wil ze dat de NZa duidelijker maakt hoe passende zorgcontractering eruitziet. De minister zou, aan de hand van de NZa-adviezen, met zorgverzekeraars moeten overleggen om te zien hoe zij echt werk maken van passende zorgcontractering.

Meer transparantie

Verder wil Tielen dat er “meer democratische grip” komt op het transitieproces van passende zorg. Daarvoor is er meer transparantie nodig over uitkomsten van zorg. De motie roept de regering op om de Kamer “jaarlijks te informeren over de voortgang van de transparantieagenda”. Volgens de zogeheten transparantiekalender moet in 2025 voor de helft van de ziektebeelden uitkomstinformatie beschikbaar zijn. “We hebben als Kamer nu niet voldoende inzicht hoe de vlag erbij hangt qua transparantie. Daarom willen we meer inzicht. Als het ergens te langzaam gaat, willen de minister daarop kunnen aanspreken.”