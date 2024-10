Kamer houdt toch vast aan ‘volwaardig’ ziekenhuis in Heerlen

De Tweede Kamer wil dat minister Agema zich blijft inzetten voor een “volwaardig” ziekenhuis in Heerlen. Dat is de uitkomst van een reeks stemmingen in de Kamer dinsdagmiddag.

Het Zuyderland ziekenhuis is voornemens om de acute zorg in 2030 te concentreren op de locatie in Sittard-Geleen. De intensive care en spoedeisende hulp verdwijnen dan uit Heerlen, maar alle andere zorg blijft op deze locatie beschikbaar. Er is steun voor dit plan. Afgelopen week boden specialisten van het ziekenhuis een petitie aan in de Tweede Kamer om het plan te onderschrijven. Er is echter ook protest, met name vanuit de gemeente Heerlen, maar dus ook in de Tweede Kamer. Zo dwong PVV-leider Wilders van de zomer al af dat de kersverse VWS-minister Agema bij het Zuyderland op bezoek ging.

Beperkte invloed

Vorige week leek de Kamer zich nog neer te leggen bij het besluit van Zuyderland. Vandaag stemde de Kamer in met acht verschillende moties die in verschillende bewoordingen eisen dat de acute zorg onderdeel blijft van de Heerlense locatie van het Zuyderland ziekenhuis. De Kamer lijkt zich er vooral niet bij neer te leggen dat de minister beperkte invloed heeft op de plannen van het ziekenhuis. Zo stelde een motie van Frans Timmermans (PvdA) dat de regering de verantwoordelijkheid moet nemen “om het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen volwaardig open te houden met geboortecentrum, intensive care en spoedeisende hulp en zo de belofte aan de mijnstreek na te komen”. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Regie

Andere aangenomen moties van de PvdA en SP roepen de minister op “de regie naar zich toe te trekken” en “zich blijvend te blijven inzetten” voor een “‘volwaardig” ziekenhuis in Heerlen. De Kamer vindt verder dat het Zuyderland anderen die een belang hebben bij het ziekenhuis niet genoeg heeft meegenomen in de besluitvorming. Een meerderheid wil dat het kabinet hier iets op bedenkt en een proces voor inspraak inricht, waarbij ook de Kamer wordt geïnformeerd.

Vast budget

Het Zuyderland noemt een gebrek aan personeel als belangrijke reden om de acute zorg op één locatie te concentreren. De Kamer wil nu, naar een motie van de PVV en BBB samen, dat er “pilots” komen om de administratieve last in het ziekenhuis te verlagen en om de spoedeisende hulp, intensive-careafdelingen en acute verloskunde te financieren met een vast budget. De partijen verwijzen hiermee naar het plan van het kabinet om een onderzoek te doen naar de financiering van de acute zorg via een beschikbaarheidsbijdrage. Een voorstel dat door de Nederlandse Zorgautoriteit in januari van dit jaar werd afgeschoten.

Of minister Agema de verschillende aangenomen moties gaat uitvoeren en zo ja, hoe, moet nog blijken.