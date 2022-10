Kamer wil snel antwoorden over misstanden bij jeugddorp De Glind

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over mogelijke misstanden die zich aan het eind van de vorige eeuw zouden hebben voorgedaan bij jeugddorp De Glind (gemeente Barneveld). Daar zouden kinderen zijn mishandeld en misbruikt. Groep Van Haga dringt er donderdag bij de minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind op aan om haast te maken met een onderzoek naar de gebeurtenissen.

Jeugddorp De Glind is een gewoon dorp waar veel kinderen wonen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen wonen in pleeggezinnen, in gezinshuizen of in een woongroep. In het begin van deze eeuw klaagden enkele oud-bewoners al eens dat zij slecht behandeld waren door pleegouders en verzorgers. Later is er ook over klachten gesproken met oud-bewoners, maar er is nooit nader onderzoek gedaan.

Werkbezoek

Recent klaagden vroegere bewoners van De Glind bij Omroep Gelderland. Sinds de omroep daarover berichtte zijn er volgens de regionale radiozender tientallen nieuwe slachtofferverhalen gemeld. Zo zou een pleegvader van destijds nu werkzaam zijn als gezinstherapeut. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) was vorige maand op werkbezoek in De Glind. De VVD wil weten of mogelijke misstanden toen aan de orde zijn gekomen.

Meldpunt

Zorgaanbieder Pluryn heeft vorige week een meldpunt geopend voor klachten over De Glind. In de tijd van de klachten waren er andere zorgaanbieders actief, maar Pluryn zegt in archieven niks te kunnen vinden. “Maar dat zegt niets over wat er daadwerkelijk is gebeurd.” Pluryn wilde donderdag nog niet reageren op de mogelijke nieuwe stroom aan klachten. (ANP)